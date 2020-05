Ricevi gratis la frase di domani Leggere ogni mattina una breve frase o un aforisma fornisce ispirazione e fa iniziare la giornata con uno spunto riflessivo. Iscriviti gratis.

Iscriviti Leggere ogni mattina una breve frase o un aforisma forniscee fa iniziare la giornata con uno. Iscriviti gratis.

La frase del giorno giovedì 21 maggio 2020

Aforismi di Jean-Jacques Rousseau Filosofo svizzero Scarica il PDF con tutte le frasi di Jean-Jacques Rousseau Download PDF

Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sul gusto

Commenta

Approfondisci

Breve biografia di Jean-Jacques Rousseau

Filosofo e pedagogista svizzero, nato a Ginevra il 28 giugno 1712, Jean-Jacques Rousseau è uno dei massimi esponenti del pensiero europeo del XVIII secolo. Figlio di un orologiaio calvinista, rimane orfano di madre a pochi giorni dalla nascita. Lasciato un po' a sé stesso, non avrà un'educazione regolare: a dieci anni si trova privato anche dell'appoggio del padre che, ferreo calvinista e di carattere irruento e rissoso, è costretto a lasciare Ginevra per una lite a causa della quale stava per essere arrestato. Affidato al pastore...continua la lettura su Biografieonline.it

Altre frasi quotidiane