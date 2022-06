Il poeta statunitense Edgar Lee Masters nasce a Garnett (Kansas, USA) il giorno 23 agosto 1869. La madre Emma J. Dexter e il padre Wallace si erano trasferiti in quella cittadine solo per un breve periodo per avviare l'attività forense. La famiglia fa presto ritorno alla fattoria dei nonni paterni vicino a Petersburg, nella Contea di Menard, nello stato dell'Illinois. L'infanzia è segnata da due morti precoci: nel 1878 quella del fratellino minore; l'anno successivo è il suo migliore a scomparire, morto schiacciato da un treno. Nel... continua su Biografieonline.it