Spirito di Mufasa: Simba, mi hai dimenticato.



Simba: No. Come avrei potuto?



Spirito di Mufasa: Hai dimenticato chi sei, e così hai dimenticato anche me. Guarda dentro te stesso, Simba. Tu sei molto più di quello che sei diventato. E devi prendere il tuo posto nel Cerchio della Vita.



Simba: Come posso tornare? Non sono più quello che ero.



Spirito di Mufasa: Ricordati chi sei. Tu sei mio figlio, e l'unico vero Re.