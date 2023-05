Eclettico attore inglese di cinema e di teatro, regista e scrittore, rappresentante dell'UNICEF, Peter Ustinov negli anni ha conquistato il pubblico con la sua simpatica bonomia sia nelle vesti togate del piagnucoloso Nerone di "Quo Vadis?", che nei panni di uomo comune capitato, suo malgrado, in grandi avventure come in "Topkapi"; ha convinto tutti negli abiti dell'impomatato Hercule Poirot (personaggio della fervida mente di Agatha Christie), nel classico ed elegante "Assassinio sul Nilo". Peter Ustinov nasce il 16 aprile 1921 a... continua su Biografieonline.it