Domenico De Masi nasce il 1° febbraio del 1938 a Rotello, in provincia di Campobasso. Dopo avere frequentato il liceo a Caserta, si iscrive all'Università di Perugia per studiare Giurisprudenza. Negli ultimi anni di università, mentre si dedica agli studi di diritto, comincia a coltivare in parallelo la passione per la sociologia. Dopo essersi laureato in Storia del Diritto, tra il 1961 e il 1963 si specializza, in particolare, in sociologia del lavoro, ed entra in contatto con il gruppo professionale che a Napoli si era... continua su Biografieonline.it