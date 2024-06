Colonnello: Marine, cos'è quel distintivo sul giubbotto?



Soldato Joker: Un simbolo di pace, signore!



Colonnello: Dove l'hai preso?



Soldato Joker: Non me lo ricordo, signore!



Colonnello: Che cosa c'è scritto sul tuo elmetto?



Soldato Joker: "Nato per uccidere" [Born to kill], signore!



Colonnello: Tu scrivi "Nato per uccidere" sull'elmetto, e porti un distintivo di pace. Che cosa credi di fare, umorismo malsano?



Soldato Joker: Signornò!



Colonnello: E ora dimmi, che cosa significa?



Soldato Joker: Non saprei, signore!



Colonnello: Non sai un sacco di cose, mi pare.



Soldato Joker: Signornò!



Colonnello: Cerca di stabilire un contatto fra la testa e il cu*o, altrimenti sono cazzi enormi!



Soldato Joker: Signorsì!



Colonnello: Rispondi alla mia domanda, sennò ti mando dritto dritto alla disciplinare!



Soldato Joker: Io volevo soltanto fare riferimento alla dualità dell'essere umano, signore.



Colonnello: A cosa?



Soldato Joker: L'ambiguità dell'uomo, una teoria junghiana, signore.



Colonnello: Tu da che parte stai, giovanotto?



Soldato Joker: Io tengo per noi, signore.



Colonnello: Tu ami la tua patria?



Soldato Joker: Signorsì!



Colonnello: Allora uniformati al programma! In riga con gli altri, e avanti per la grande vittoria!



Soldato Joker: Signorsì!



Colonnello: Figliolo, ai miei Marines io non ho mai chiesto altro che di obbedire a me come alla parola di Dio. Noi siamo qui per aiutare i vietnamiti, perché dentro ogni mu*o gi**lo c'è uno che sogna di diventare americano. È un mondo spietato, figliolo! Bisogna tener duro fino a quando passerà questa mania della pace!