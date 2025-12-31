DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Il cavaliere oscuro di Joker
Per loro, sei solo un mostro, come me! Ora gli servi. Ma tra un po'...Ti cacceranno via. Come un lebbroso! La loro moralità, i loro principi, sono uno stupido scherzo. Li mollano non appena cominciano i problemi. Sono bravi solo quanto il mondo permette loro di esserlo. Te lo dimostro: quando le cose vanno male, queste... persone "civili" e "perbene", si sbranano tra di loro. Vedi, io non sono un mostro; sono in anticipo sul percorso.
Joker
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Il cavaliere oscuro: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Joker (ruolo interpretato da Heath Ledger) e scopri di più sul film:
Frasi del film Il cavaliere oscuro Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Christopher Nolan Il cavaliere oscuro su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Una banca di Gotham City che ricicla denaro mafioso è assaltata da rapinatori al soldo del Joker, criminale sfregiato in volto che si trucca come un clown e di cui si ignora l'identità. Questi si uccidono l'un l'altro ignari del piano che il loro capo aveva progettato fin dall'inizio: fuggire da solo con il bottino senza lasciare testimoni. Da quando Batman ha fatto la sua comparsa, Gotham sembra essere un posto migliore, con la malavita terrorizzata, ma anche con vigilantes improvvisati che imitano l'Uomo Pipistrello, il quale...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film