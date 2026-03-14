Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Un americano a Roma di Nando

Macaroni! ...uhm... macaroni! Questa è robba da carettieri. Io nu' mangio macaroni, io so' americano, [poi passa a più miti consigli, dopo essere rimasto disgustato dalla tartina di pane, spalmata "all'americana" di yogurt, marmellata e mostarda] ... Puah! ... Ammazza che zozzeria, ahò! ... Macaroni ... m'hai provocato e io te distruggo, macaroni! I me te magno! Questo o damo ar gatto! Questo ar sorcio, co questo ce ammazzamo e cimici.

Dal film

Un americano a Roma
Nando

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Un americano a Roma: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Nando e scopri di più sul film:

Frasi del film Un americano a Roma Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Steno Un americano a Roma su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Italia 1954. L'immagine di grandezza ed opulenza, portata dall'arrivo delle truppe statunitensi dieci anni prima nel 1944, è ancora viva nella mente di molti giovani italiani. Uno di questi è Ferdinando Mericoni (Alberto Sordi) detto "Nando" (ma autosoprannominatosi Santi Bailor), eterno sognatore ad occhi aperti, conoscitore del mondo americano attraverso il cinema statunitense di cui è fervente cultore. Convinto di un futuro al di là dell'Atlantico, Nando trasferisce la sua fissazione a Roma, americanizzando la propria vita a suon...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Alberto Sordi Alberto Sordi
Ettore Scola Ettore Scola

Frasi dei film settimanali, delle altre settimane

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Di notte non mi riposo perché devo lottare con il mio cervello. | Di giorno non mi riposo perché devo lottare con il cervello degli altri.

Di notte non mi riposo perché devo lottare con il mio cervello. Di giorno non mi riposo perché devo lottare con il cervello degli altri.

‐ Anonimo ‐

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail