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Citazione dal film Vi presento Joe Black di Joe

Che male c'è a prendersi cura di una donna? Lei si prende cura di te.

Dal film

Vi presento Joe Black
Joe

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
William "Bill" Parrish, magnate delle telecomunicazioni, è un uomo che ha tutto dalla vita: denaro, successo e una splendida famiglia. La sua idilliaca realtà viene improvvisamente sconvolta dall'arrivo di uno sconosciuto. Quest'ultimo è la Morte, venuta sulla Terra perché incuriosito dalle emozioni riguardo all'amore decantate da Bill, che alla fine del viaggio porterà con sé.

La morte viene presentata da Bill come Joe Black che subito viene apprezzato dalla famiglia. La secondogenita di Bill, Susan, aveva conosciuto il ragazzo...Leggi di più

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Fabio Volo

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Pensa positivo | Allenati tutti i giorni | Mangia sano | Lavora sodo | Sii forte | Preoccupati meno | Balla di più | Ama senza misura | Sii felice

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‐ Anonimo ‐

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