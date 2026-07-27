Joe

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Vi presento Joe Black: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Joe e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

William "Bill" Parrish, magnate delle telecomunicazioni, è un uomo che ha tutto dalla vita: denaro, successo e una splendida famiglia. La sua idilliaca realtà viene improvvisamente sconvolta dall'arrivo di uno sconosciuto. Quest'ultimo è la Morte, venuta sulla Terra perché incuriosito dalle emozioni riguardo all'amore decantate da Bill, che alla fine del viaggio porterà con sé.



La morte viene presentata da Bill come Joe Black che subito viene apprezzato dalla famiglia. La secondogenita di Bill, Susan, aveva conosciuto il ragazzo...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Frasi dei film settimanali, delle altre settimane