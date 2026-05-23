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Frasi del film Nessuna verità

Frasi e dialoghi dal film

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Preferisco essere un sognatore fra i più umili, immaginando quel che avverrà, piuttosto che essere signore fra coloro che non hanno sogni e desideri.

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Kahlil Gibran

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