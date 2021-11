Non lasciatevi ingannare dalla nostalgia di ciò che "poteva essere". Non poteva essere nient'altro. Altrimenti lo sarebbe stato.

...Il cuore di una donna è un profondo oceano di segreti... Ma ora sapete che c'era un uomo di nome Jack Dawson, e che lui mi ha salvata, in tutti i modi in cui una persona può essere salvata... Non ho nemmeno una sua foto... Non ho niente di lui... Vive solo nei miei ricordi.

‐ Rose anziana ‐

Titanic