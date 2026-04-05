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Commenti alla frase di Charles Bukowski
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Sarà anche vero, ma ci sono pure coloro che non hanno la capacità di sintetizzare seppure padroni di molto sapere, come altri con la capacità di persuasione nel piazzare ciò che non è farina del loro sacco.
Per risultare geni bisogna possedere sapere, padronanza della parola, ma soprattutto onestà intellettuale per trasmettere delle verità in modo comprensibile a tutti, dando pure a loro la possibilità di farne uso.Da: Gladys BozanicData: giovedì 2 aprile alle ore 7:58