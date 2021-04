Cappellaio Matto: Credi ancora che sia un sogno, non è vero?



Alice: Ma certo, è solo un'invenzione della mia mente.



Cappellaio Matto: Questo vorrebbe dire che non sono reale?



Alice: Temo di sì, ma non mi sorprende che io sogni un mezzo matto.



Cappellaio Matto: Ma dovresti essere mezza matta anche tu per sognare uno come me.



Alice: Evidentemente lo sono... mi mancherai quando mi sveglierò.