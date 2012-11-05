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Commenti alla frase di Winston Churchill

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Gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio.
Gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio.

  • Verità.
    Questa è l'intelligenza media di parecchi... ahimè

    Da: Giusy
    Data: domenica 28 giugno alle ore 8:32

  • è il risultato culturale che un popolo senza utopia

    Da: guido
    Data: mercoledì 15 giugno 2016 alle ore 23:10

  • Frase azzeccatissima; purtroppo, a livello mondiale, siamo considerati un popolo di pecoroni.

    Da: Ezio Canti
    Data: mercoledì 15 giugno 2016 alle ore 16:33

  • Abbiamo fatto l Italia, ora facciamo gli italiani

    Da: Chia
    Data: domenica 11 gennaio 2015 alle ore 13:56

  • Sempre attuale, veramente geniale.

    Da: Claudio Gori
    Data: lunedì 5 novembre 2012 alle ore 9:52

  • purtroppo questa e' l'italia degli italiani

    Da: Max
    Data: martedì 12 giugno 2012 alle ore 9:02

  • GLi Italiani ... lunga storia, a volte anche brutta; difficile riassumere in poche parole, ma Winston mi sa che ci ha azzeccato.

    Da: Dario
    Data: mercoledì 30 giugno 2010 alle ore 1:20

  • pienamente d'accordo!

    Da: maria teresa
    Data: martedì 29 giugno 2010 alle ore 19:46

  • giusto
    più che indovinato
    sulla cultura di noi italiani.
    già molti decenni fa.

    ma dove abbiamo ereditato quella pochezza culturale degli omuncoli?
    dalle religione cattolica del papa re?
    dalla cara casa reale?
    non certo dagli illuministi?
    forse dai comunisti!

    Da: guido perazzi
    Data: lunedì 28 giugno 2010 alle ore 12:46

  • la prima guerra che gli inglesi hanno perso come fosse una partita di calcio
    è stata proprio contro gli italiani

    Da: IGNAZIO CATAPANO (www.gegretailgroupsolution.it)
    Data: lunedì 28 giugno 2010 alle ore 12:21

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