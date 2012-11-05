Commenti alla frase di Winston Churchill
Frase con immagine
-
Verità.
Questa è l'intelligenza media di parecchi... ahimèDa: GiusyData: domenica 28 giugno alle ore 8:32
-
è il risultato culturale che un popolo senza utopiaDa: guidoData: mercoledì 15 giugno 2016 alle ore 23:10
-
Frase azzeccatissima; purtroppo, a livello mondiale, siamo considerati un popolo di pecoroni.Da: Ezio CantiData: mercoledì 15 giugno 2016 alle ore 16:33
-
Abbiamo fatto l Italia, ora facciamo gli italianiDa: ChiaData: domenica 11 gennaio 2015 alle ore 13:56
-
Sempre attuale, veramente geniale.Da: Claudio GoriData: lunedì 5 novembre 2012 alle ore 9:52
-
purtroppo questa e' l'italia degli italianiDa: MaxData: martedì 12 giugno 2012 alle ore 9:02
-
GLi Italiani ... lunga storia, a volte anche brutta; difficile riassumere in poche parole, ma Winston mi sa che ci ha azzeccato.Da: DarioData: mercoledì 30 giugno 2010 alle ore 1:20
-
pienamente d'accordo!Da: maria teresaData: martedì 29 giugno 2010 alle ore 19:46
-
giusto
più che indovinato
sulla cultura di noi italiani.
già molti decenni fa.
ma dove abbiamo ereditato quella pochezza culturale degli omuncoli?
dalle religione cattolica del papa re?
dalla cara casa reale?
non certo dagli illuministi?
forse dai comunisti!Da: guido perazziData: lunedì 28 giugno 2010 alle ore 12:46
-
la prima guerra che gli inglesi hanno perso come fosse una partita di calcio
è stata proprio contro gli italianiDa: IGNAZIO CATAPANO (www.gegretailgroupsolution.it)Data: lunedì 28 giugno 2010 alle ore 12:21