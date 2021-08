Se la vita può toglierti una persona che non avresti mai immaginato di perdere, ti può anche dare chi non avresti mai sognato di avere.

Non c'è possibilità di errore nel tango, Dana, non è come la vita: è più semplice! Per questo il tango è così bello: commetti uno sbaglio, ma non è mai irreparabile, seguiti a ballare! Perché non ti butti? Vuoi provare?

‐ Frank Slade ‐

Scent of a Woman - Profumo di donna