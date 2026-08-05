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Commenti alla frase di Gianni Brera

[Su Franco Baresi] Baresi II è dotato di uno stile unico, prepotente, imperioso, talora spietato. Si getta sul pallone come una belva: e se per un caso dannato non lo coglie, salvi il buon Dio chi ne è in possesso! Esce dopo un anticipo atteggiandosi a mosse di virile bellezza gladiatoria. Stacca bene, comanda meglio in regia: avanza in una sequenza di falcate non meno piacenti che energiche: avesse anche la legnata del gol, sarebbe il massimo mai visto sulla terra con il brasiliano Mauro, battitore libero del Santos e della nazionale brasiliana 1962 (Bicampeao do mundo em Cile).

  • Baresi: un GLADIATORE di oggi... meglio di ieri... oggi non ce ne sono più...

    Da: Giusy
    Data: lunedì 3 agosto alle ore 10:54

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