Jacob: Avere l'imprinting con una persona significa che dal momento in cui la vedi ogni cosa cambia, tutto ad un tratto non è più la gravità che ti tiene attaccato al pianeta, è lei, nient'altro ha importanza, per lei faresti qualunque cosa, sei disposto ad essere qualunque cosa.



Bella: Da come parli sembra che tu l'abbia provato. Hai mai avuto l'imprinting con qualcuno?



Jacob: Lo sapresti se fosse così...



Bella: Perciò per adesso sei ancora tu...



Jacob: E tu sei ancora tu...