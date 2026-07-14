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Commenti alla frase di Aristotele
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Fra i tanti scopi... anche questo ha un suo, intrinseco valore: il rispetto per la fatica umana, qualunque essa sia.Da: GiusyData: domenica 12 luglio alle ore 8:27
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mi ricorda Diogene ad Alessandro Magno: "e allora perché non ti riposi e diverti adesso ?"Da: Andrea TamburriniData: sabato 2 maggio 2015 alle ore 20:49
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Verissimo!Da: FabrizioData: venerdì 1 maggio 2015 alle ore 13:12
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Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi la dignità, il rispetto di sè stessi, in primis, poi quello degli altri; ed infine... un po' di tempo libero!Da: ConcettaData: venerdì 1 maggio 2015 alle ore 5:30