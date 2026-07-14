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Commenti alla frase di Aristotele

Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero.

  • Fra i tanti scopi... anche questo ha un suo, intrinseco valore: il rispetto per la fatica umana, qualunque essa sia.

    Da: Giusy
    Data: domenica 12 luglio alle ore 8:27

  • mi ricorda Diogene ad Alessandro Magno: "e allora perché non ti riposi e diverti adesso ?"

    Da: Andrea Tamburrini
    Data: sabato 2 maggio 2015 alle ore 20:49

  • Verissimo!

    Da: Fabrizio
    Data: venerdì 1 maggio 2015 alle ore 13:12

  • Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi la dignità, il rispetto di sè stessi, in primis, poi quello degli altri; ed infine... un po' di tempo libero!

    Da: Concetta
    Data: venerdì 1 maggio 2015 alle ore 5:30

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