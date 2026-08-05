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Commenti alla frase di William Blake
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SEMPRE ! !
Anche quando non ci sembra...Da: GiusyData: lunedì 3 agosto alle ore 11:01
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Semmai l'aratro segue i buoi.
L'aratro è solo uno strumento e non ha volontà di beneDa: ricgiuData: giovedì 29 luglio 2010 alle ore 10:10
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il significato di questo aforisma non mi e' chiaro - se qualcuno vuole illuminarmi - grazieDa: LIVIOData: mercoledì 28 luglio 2010 alle ore 17:27
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L' aratro di dio si deve essere rotta da molto tempo ormaiDa: gigioData: mercoledì 28 luglio 2010 alle ore 11:41
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Come l'aratro segue il solco tracciato dalla fatica del bue guidato dal contadino.cosi Dio esaudisce le preghiere dell'uomo puro di spirito perchè esse sono espressione di un genuino contatto della creatura con il Creatore.Da: claudioecavaliereData: mercoledì 28 luglio 2010 alle ore 5:37