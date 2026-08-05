Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di William Blake

Come l'aratro segue le parole, così Dio esaudisce le preghiere.

  • SEMPRE ! !
    Anche quando non ci sembra...

    Da: Giusy
    Data: lunedì 3 agosto alle ore 11:01

  • Semmai l'aratro segue i buoi.
    L'aratro è solo uno strumento e non ha volontà di bene

    Da: ricgiu
    Data: giovedì 29 luglio 2010 alle ore 10:10

  • il significato di questo aforisma non mi e' chiaro - se qualcuno vuole illuminarmi - grazie

    Da: LIVIO
    Data: mercoledì 28 luglio 2010 alle ore 17:27

  • L' aratro di dio si deve essere rotta da molto tempo ormai

    Da: gigio
    Data: mercoledì 28 luglio 2010 alle ore 11:41

  • Come l'aratro segue il solco tracciato dalla fatica del bue guidato dal contadino.cosi Dio esaudisce le preghiere dell'uomo puro di spirito perchè esse sono espressione di un genuino contatto della creatura con il Creatore.

    Da: claudioecavaliere
    Data: mercoledì 28 luglio 2010 alle ore 5:37

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail