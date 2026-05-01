Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frasi di Alessandro Bergonzoni

Io sono per la chirurgia etica: bisogna rifarsi il senno.

Scarica tutte le frasi di Alessandro Bergonzoni in PDF

Altri autori di aforismi

Ti è stata utile questa pagina?
Scrivi un commento. La tua opinione è importante per noi e per tutti!

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail