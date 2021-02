Oltre 100.000 frasi e citazioni di 4.000 autori celebri

Buon San Valentino... [Snoopy] O impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri o soccomberemo. Puoi creare potere non opprimendo gli altri, ma elevandoli. Con cattive leggi e buoni funzionari si può pur sempre governare. Ma con cattivi funzionari le buone leggi non servono a niente.

Cos'è un aforisma

Un aforisma è una breve frase che riassume un concetto specifico. In alcuni casi riassume un pensiero morale e filosofico con poche parole.



Gli aforismi sono massime, o sentenze. In un breve spazio, mediante l'uso di poche e veloci parole, può costituire un'idea ricca di significato.





La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani. Il fallimento di una relazione è quasi sempre un fallimento di comunicazione. La cultura è un ornamento nella buona sorte ma un rifugio nell'avversa. Dire: "A domani" è già un sentimento. Perché se oggi ti parlo di domani vuol dire che domani ci sarò. "A domani" è promessa; domani è esserci; domani è presenza. Domani è quella tregua di serenità fra il già passato e quello che verrà. Perché domani io e te saremo ancora noi.

Gli aforismi rappresentano spesso un punto di partenza per delle riflessioni. Sono inoltri capaci di stupire proprio per la loro brevità e la loro concentrazione di significato.Benvenuti in questo sito, dove da tanti anni, con passione, raccogliamo e cataloghiamo frasi, aforismi, citazioni di personaggi celebri, dando la possibilità di approfondire la biografia di questi ultimi. In questo sito troverai frasi utili per accompagnare i tuoi messaggi speciali, come ad esempio gli auguri di compleanno, oppure gli auguri per un anniversario o, ancora, per la guarigione di un parente, la nascita di un nuovo bimbo, un nuovo amore che sboccia.