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Amélie Nothomb
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Frasi di Amélie Nothomb
Amélie Nothomb
Scrittrice belga
9 luglio 1966
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Si vede subito quando uno legge. Chi legge, chi legge veramente, è altrove.
Il senso di colpa è un fenomeno assurdo: non sono mai i colpevoli a soffrirne. Spesso sono le vittime a farsene carico, solo perché occorre che qualcuno se ne faccia carico.
La vera bellezza deve lasciare insoddisfatti: deve lasciare all'anima una parte del suo desiderio.
Alcune bellezze saltano agli occhi e altre sono geroglifici: ci si mette tempo a decifrare il loro splendore ma, quando ormai è evidente, è più bello della bellezza stessa.
Un lettore vero è chi si immerge talmente nella lettura di un testo da uscirne cambiato, che si pone nei confrotni del libro in uno stato di disponibilità profonda.
Le parole sono le migliori armi del delitto : discrete e efficaci. Un giorno, tra molto tempo, qualcuno potrà dire che tutti i miei libri pubblicati formano un rebus la cui soluzione è la rivelazione di un crimine.
Ha una percezione ben misera chi non vede l'esplosione della sovrabbondanza nel cuore stesso del senso della misura.
Non scrivo come un uomo più di quanto scriva come una donna. I tentativi di ghettizzare ciò che gli americani chiamano "gender" mi sembrano stupidi e destinati al fallimento.
Le teorie servono a irritare i benpensanti, a sedurre gli esteti e a far ridere gli altri. L'essenza delle verità perturbanti è di sfuggire all'analisi.
La bontà mal praticata non è bontà.
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