Frasi di Federica Sciarelli

Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

Etere diabolico... ti fa comportare come l'ubriacone del villaggio di un romanzo irlandese: perdita totale di ogni elementare capacità motoria, vista offuscata, niente equilibrio, lingua intorpidita. La mente si rifugia nell'orrore incapace di comunicare con la colonna vertebrale, il che è interessante perché ti permette di osservarti mentre ti comporti in quel modo spaventoso ma non puoi farci niente.

‐ Voce narrante ‐

Paura e delirio a Las Vegas