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Niccolò Machiavelli
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Frasi di Niccolò Machiavelli
Niccolò Machiavelli
Filosofo italiano
3 maggio 1469 - 21 giugno 1527
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Ognun vede quel che tu pari. Pochi sentono quel che tu sei.
Dove c'è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà.
Dal momento che l'amore e la paura possono difficilmente coesistere, se dobbiamo scegliere fra uno dei due, è molto più sicuro essere temuti che amati.
Il fine giustifica i mezzi.
Governare è far credere.
L'offesa che si fa all'uomo deve essere tanto grande da non temere la vendetta.
Giudico che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che ce ne lasci governare l'altra metà.
Gli uomini dimenticano piuttosto la morte del padre che la perdita del patrimonio.
La fortuna è donna: ed è necessario, volendola tenere sotto, batterla e urtarla.
[cap. XXV]
La natura ha creato gli uomini in modo che desiderino ogni cosa e non possono conseguire ogni cosa: talchè essendo sempre maggiore il desiderio che la potenza di acquistare, ne risulta la mala contentezza di quello che si possiede e la poca soddisfazione.
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