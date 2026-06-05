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Aforismi di Nicolás Gómez Dávila

Tutte le dimostrazioni deludono, come tutti i sogni realizzati. L'incertezza è il clima dell'anima.

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