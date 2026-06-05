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Nicolás Gómez Dávila
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Aforismi di Nicolás Gómez Dávila
Nicolás Gómez Dávila
Scrittore e filosofo colombiano
18 maggio 1913 - 17 maggio 1994
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Tutte le dimostrazioni deludono, come tutti i sogni realizzati. L'incertezza è il clima dell'anima.
Tutti si sentono superiori a quello che fanno perché si credono superiori a quello che sono. Nessuno crede di essere quel poco che è in realtà.
Per sfidare Dio l'uomo gonfia il proprio vuoto.
Quanto più gravi sono i problemi, tanto maggiore è il numero di inetti che la democrazia chiama a risolverli.
Basta la grazia imprevista di un sorriso intelligente a far volare via gli strati di tedio depositati dai giorni.
Lo sguardo disinfettante dell'intelligenza è l'unica profilassi contro le purulenze della vita.
Basta un briciolo di perspicacia per diffidare delle proprie idee senza per questo affidarsi alle idee altrui.
Ritenere di non avere pregiudizi è il più comune dei pregiudizi.
Vivere con lucidità una vita semplice, silenziosa, discreta, tra libri intelligenti, amando poche persone.
La serenità è il frutto della rassegnazione all'incertezza.
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