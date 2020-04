Frasi di Rita Levi Montalcini

Basta poco per rimproverare un uomo, ma occorre molto tempo per dimenticare un rimprovero.

Due topolini caddero in un secchio pieno di panna; il primo topolino si arrese subito e annegò, il secondo topolino non voleva mollare si sforzò a tal punto che alla fine trasformò quella panna in burro, e riuscì a saltar fuori; signori da questo momento io sono quel secondo topolino.

‐ Frank William Abagnale Senior ‐

Prova a prendermi