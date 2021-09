Frasi di Salvatore Accardo

La vispa Teresa guardò la bilancia e disse: "Sorpresa! Ho messo su pancia!" Poi, tutta giuliva, pappando un'oliva, gridava a distesa: "Urrà, sono obesa! Mi piace il risotto, adoro il carpaccio: mangiando per otto che male ti faccio?" Teresa, che è lieta, ci piace così: abbasso la dieta, evviva i supplì!

Ho superato il punto di non ritorno. Sai qual è? È il punto in cui, in un viaggio, è più conveniente proseguire che tornare indietro.

‐ William Foster ‐

Un giorno di ordinaria follia