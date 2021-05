Frasi di Santa Chiara

Bambino: Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità.



Neo: Quale verità?



Bambino: Che il cucchiaio non esiste.



Neo: Il cucchiaio non esiste?



Bambino: Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!