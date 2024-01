Frasi di Tedua

Giovanni: Lo sai che con 20 milioni si può comprare un bar in Costa Rica? Sulla spiaggia. Sole, mare, un sacco di palme.



Aldo: Tutto l'anno in costume.



Giovanni: Tutto l'anno in costume. Nessuno che ti rompe le palle; che ti dice quello che devi fare. Certo, ci vuole coraggio, bisogna abbandonare tutto.



Aldo: E se ti va male?



Giovanni: Be', il rischio c'è. Del resto, se non rischi. Tu hai mai rischiato?



Aldo: Una volta; una volta ho messo 2 fisso a Inter-Cagliari.