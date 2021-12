Frasi di Veronica Gentili

Facciamo le valigie e scappiamo in uno di quei posti dove il giorno stai al sole e la sera ti ubriachi e fai l'amore.

Ho superato il punto di non ritorno. Sai qual è? È il punto in cui, in un viaggio, è più conveniente proseguire che tornare indietro.

‐ William Foster ‐

Un giorno di ordinaria follia