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Commenti alla frase di Abraham Lincoln

Se prima di tutto potessimo sapere dove siamo e dove stiamo andando, potremmo meglio decidere cosa fare e come farlo.

  • Credo sia la domanda che si dovrebbero porre a se stessi gli abitanti di questo nostro piccolo pianeta, senza ascoltare tutte le menzogne che giornalmente ci travolgono e fabbricate da coloro che sanno benissimo dove vogliono arrivare. La gran parte di noi però non comprende che lo vogliono realizzare senza badare alle perdite umane che ciò comporterà, siamo troppi secondo loro, devono liberarsi del balasto che rappresentiamo.
    Faremmo tutti bene ad usare più il cervello di cui il creatore ci ha dotato ed ascoltare meno la melodia dei pifferai.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: lunedì 20 aprile alle ore 9:53

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