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Commenti alla frase di Johann Wolfgang Goethe

Il più stupido di tutti gli errori si ha quando delle teste giovani e buone credono di perdere la loro originalità riconoscendo il vero che è già stato riconosciuto da altri.

  • Giovani... continuate a studiare e non confondete la saccenza con la sapienza... MAI.

    Da: Giusy
    Data: venerdì 26 giugno alle ore 5:19

  • ciao a tutti devo fare un tema su queta frase di goethe aiutoooo

    Da: stefania
    Data: giovedì 13 settembre 2012 alle ore 15:27

  • Vera, verissima, ma nulla da fare. per crescere e innovare occorre fare errori e uno dei più importanti è proprio questo. Imprescindibile.

    Da: Arnaldo
    Data: sabato 26 giugno 2010 alle ore 10:09

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