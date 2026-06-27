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Commenti alla frase di Johann Wolfgang Goethe
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Giovani... continuate a studiare e non confondete la saccenza con la sapienza... MAI.Da: GiusyData: venerdì 26 giugno alle ore 5:19
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ciao a tutti devo fare un tema su queta frase di goethe aiutooooDa: stefaniaData: giovedì 13 settembre 2012 alle ore 15:27
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Vera, verissima, ma nulla da fare. per crescere e innovare occorre fare errori e uno dei più importanti è proprio questo. Imprescindibile.Da: ArnaldoData: sabato 26 giugno 2010 alle ore 10:09