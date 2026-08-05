DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Thomas Mann
-
VERISSIMO ! !
Tutto è Mito...Da: GiusyData: lunedì 3 agosto alle ore 11:02
-
A mio parere il mito (come il rito) è espressione della sapienza di vita in una formula facilmente trasmissibile nel tempo; e la vita si esprime quando esce dall'inconscio (o istinto) in ben altre e numerose vie: arte, affetto ma anche guerre ed interessi (egoistici).Da: ricgiuData: giovedì 29 luglio 2010 alle ore 10:19
-
Il mito offre all'uomo,sulla scia di Platone,di superare lo schematisma del tempo offrendogli la possibiltà di poter esprimere,veramente,tutto se stesso.La ragione ci guida nelle nostre azioni ma ci soffoca,mentre il mito ci offre la libertà di sognare e quindi di lanciarsi nell'infinito.Da: claudioecavaliereData: giovedì 29 luglio 2010 alle ore 6:08