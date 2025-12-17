Aforismi
Commenti alla frase di Sant'Agostino

Prega per comprendere.

  • Siccome la preghiera è un tipo di meditazione, per abbracciare credenti e non credenti tutti farebbero bene a meditare e, forse, ci sarebbe più pace e comprensione tra gli esseri umani.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: venerdì 12 dicembre alle ore 9:17

  • Certo !
    Perché, senza di Lui, l'uomo è limite, è nulla...

    Da: Giusy
    Data: venerdì 12 dicembre alle ore 6:35

  • La preghiera è la perfetta comunione tra noi e Dio. L.S.

    Da: liliana speziale
    Data: martedì 19 febbraio 2013 alle ore 8:18

