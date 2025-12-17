DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Sant'Agostino
-
Siccome la preghiera è un tipo di meditazione, per abbracciare credenti e non credenti tutti farebbero bene a meditare e, forse, ci sarebbe più pace e comprensione tra gli esseri umani.Da: Gladys BozanicData: venerdì 12 dicembre alle ore 9:17
-
Certo !
Perché, senza di Lui, l'uomo è limite, è nulla...Da: GiusyData: venerdì 12 dicembre alle ore 6:35
-
La preghiera è la perfetta comunione tra noi e Dio. L.S.Da: liliana spezialeData: martedì 19 febbraio 2013 alle ore 8:18