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Commenti alla frase di Oscar Wilde

Le donne insignificanti sono sempre gelose dei loro mariti, le belle non lo sono mai. Sono sempre così occupate a essere gelose dei mariti delle altre.

  • Beh, usando il sarcasmo, si può, sbrigativamente, liquidare il problema così... m, caro Wilde, non tutto l'universo femminile è così "stupido"...

    Da: Giusy
    Data: giovedì 25 giugno alle ore 5:49

  • si e'vero le donne belle non
    sono gelose dei propi mariti,
    ma neanche dei mariti delle altre, ma sono piu'sfortunate
    in amore.

    Da: elvira
    Data: venerdì 25 giugno 2010 alle ore 11:25

  • Solo un puro esteta come Oscar Wilde poteva usare la bellezza per confrontare le qualita' delle donne. Oggi non diremmo mai che una donna e' insignificante perche' non e' bella. Ne avete fatta di strada donne, e noi ne siamo contenti.
    Giampaolo

    Da: Giampaolo
    Data: venerdì 25 giugno 2010 alle ore 8:47

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