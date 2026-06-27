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Commenti alla frase di Oscar Wilde
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Beh, usando il sarcasmo, si può, sbrigativamente, liquidare il problema così... m, caro Wilde, non tutto l'universo femminile è così "stupido"...Da: GiusyData: giovedì 25 giugno alle ore 5:49
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si e'vero le donne belle non
sono gelose dei propi mariti,
ma neanche dei mariti delle altre, ma sono piu'sfortunate
in amore.Da: elviraData: venerdì 25 giugno 2010 alle ore 11:25
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Solo un puro esteta come Oscar Wilde poteva usare la bellezza per confrontare le qualita' delle donne. Oggi non diremmo mai che una donna e' insignificante perche' non e' bella. Ne avete fatta di strada donne, e noi ne siamo contenti.
GiampaoloDa: GiampaoloData: venerdì 25 giugno 2010 alle ore 8:47