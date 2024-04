[Frase completa: I pochi che hanno fatto la storia sono quelli che hanno detto di no, mica i cortigiani e gli assistenti dei cardinali. Il rifiuto per funzionare deve essere grande, non piccolo, totale, non su questo o quel punto, «assurdo» non di buon senso. – Da: L’ultima intervista a Pasolini, di Furio Colombo]