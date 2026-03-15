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Commenti alla frase di Gandhi

Chiamare la donna il sesso debole è una calunnia; è un'ingiustizia dell'uomo nei confronti della donna.
Antiche come le montagne

  • Se la forza non viene misurata in neuroni, ma in forza muscolare, si potrebbe anche forse accettare d'appartenere al sesso debole, la realtà però contradice tale affermazione, quindi Gandhi ha pienamente ragione. Nella vita anche per spostare un masso non basta la forza, bisogna usare il cervello, figuriamoci a credere di poter risolvere casi complicati usandola esclusivamente ed è proprio in tali situazioni che emerge la " forza " delle donne.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: domenica 8 marzo alle ore 8:34

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