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Commenti alla frase di Benjamin Franklin

Il cuore di un pazzo è nella sua bocca, ma la bocca di un uomo saggio è nel suo cuore.

  • Convintamente, condivido.

    Da: Giusy
    Data: venerdì 10 luglio alle ore 4:48

  • Non posso che essere pienamente d'accordo. Invidio solo la capacità (di Franklin in questo caso, ma anche di tanti altri di cui pubblicate gli aforismi) di mettere su carta ciò che anch'io penso, ma che non so esprimere altrettanto bene. Grazie

    Da: Elsa
    Data: venerdì 9 luglio 2010 alle ore 7:11

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