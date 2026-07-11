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Commenti alla frase di Benjamin Franklin
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Convintamente, condivido.Da: GiusyData: venerdì 10 luglio alle ore 4:48
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Non posso che essere pienamente d'accordo. Invidio solo la capacità (di Franklin in questo caso, ma anche di tanti altri di cui pubblicate gli aforismi) di mettere su carta ciò che anch'io penso, ma che non so esprimere altrettanto bene. GrazieDa: ElsaData: venerdì 9 luglio 2010 alle ore 7:11