[La frase è spesso attribuita a Gandhi ma non vi è prova certa che abbia effettivamente pronunciato queste parole in questa precisa formulazione. La frase appare in diverse fonti, spesso con piccole variazioni, e la sua origine esatta rimane incerta.



Alcuni ritengono che la frase sia una sintesi di vari detti e idee espresse da Gandhi in diverse occasioni. Altri ipotizzano che sia stata formulata da uno dei suoi seguaci e poi associata a lui.



Indipendentemente dalla sua origine precisa, la frase riflette i valori e la filosofia di Gandhi. Egli credeva fermamente nel potere della nonviolenza e nella resistenza pacifica come mezzi per ottenere il cambiamento sociale. Era anche consapevole dei sacrifici e delle sofferenze che spesso accompagnano la lotta per la giustizia.]