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Commenti alla frase di Voltaire

È meglio correre il rischio di salvare un colpevole piuttosto che condannare un innocente.

  • ... con quello a cui assistiamo... e con siffatta, attuale magistratura e opinione pubblica ideologica... non ne sono tanto sicura... la maggior parte dei delinquenti è fuori... "beata" a delinquere... ne abbiamo anche "accolti" con striscioni di "benvenuto"...

    Da: Giusy
    Data: sabato 20 giugno alle ore 7:16

  • Cara Paola, ho potuto notare che sulla pagina di Facebook di questo sito è stato postata una riflessione su Saramago, proprio a pochi minuti dalla notizia della sua scomparsa.
    Pertanto credo che la redazione di questo sito, che seguo con piacere da tanto tempo, sia molto attenta e precisa.

    Mario

    Da: Mario Scognamiglio
    Data: domenica 20 giugno 2010 alle ore 18:23

  • ma chi lo pesca l'aforisma del giorno? qual è il criterio di scelta? vista la morte di Saramago una riflessione immediata sulle sue parole sarebbe stata opportuna. quando è uscito l'ultimo?

    Data: domenica 20 giugno 2010 alle ore 15:37

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