Commenti alla frase di Voltaire
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... con quello a cui assistiamo... e con siffatta, attuale magistratura e opinione pubblica ideologica... non ne sono tanto sicura... la maggior parte dei delinquenti è fuori... "beata" a delinquere... ne abbiamo anche "accolti" con striscioni di "benvenuto"...Da: GiusyData: sabato 20 giugno alle ore 7:16
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Cara Paola, ho potuto notare che sulla pagina di Facebook di questo sito è stato postata una riflessione su Saramago, proprio a pochi minuti dalla notizia della sua scomparsa.
Pertanto credo che la redazione di questo sito, che seguo con piacere da tanto tempo, sia molto attenta e precisa.
MarioDa: Mario ScognamiglioData: domenica 20 giugno 2010 alle ore 18:23
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ma chi lo pesca l'aforisma del giorno? qual è il criterio di scelta? vista la morte di Saramago una riflessione immediata sulle sue parole sarebbe stata opportuna. quando è uscito l'ultimo?Da: paola zan (www.paolazan.splinder.com)Data: domenica 20 giugno 2010 alle ore 15:37