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Commenti alla frase di Jack London

Studiavo diciannove ore al giorno, fin quando non sostenni l'ultimo esame. Non volevo assolutamente più vedere libri. Non c'era che un'unica cura che mi potesse guarire, ed era riprendere le avventure.

Cit.

Ricordi di un bevitore: John Barleycorn

  • Per dover studiare 19 ore al giorno credo che uno abbia o un problema di memorizzazone o di aprendimento, oppure lascia tutto per gli ultimi cinque minuti. Ho visto mio figlio dare gli ultimi cinque esami per il master in una settimana, tutti col massimo dei voti e, che lo vogliate credere o no, non mi sono neanche accorta finchè non ho visto il suo libretto dell'università. Nella vita bisogna trovare un proprio sistema per studiare ed automaticamente si trova anche il tempo per il divertimento.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: venerdì 31 luglio alle ore 11:21

  • Queste parole rivelano un uomo che si è sviluppato armonicamente in spirito e corpo

    Da: ricgiu
    Data: sabato 31 luglio 2010 alle ore 12:28

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