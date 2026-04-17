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Commenti alla frase di Roberto Gervaso

Chi ha carattere rende la vita difficile agli altri non meno che a se stesso.

  • Verissimo, chi non ha la schiena malleabile ed ha un carattere forte difficilmente può essere guidato lì dove non desidera. Oggi come oggi, quando sembrano tutti dei bravi soldatini del mainstream, mettersi controcorrente è alquanto faticoso e sicuramente incide sulla salute e sulla posizione sociale, ma credo ne valga la pena perché la propria integrità non può essere in vendita.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: martedì 14 aprile alle ore 19:29

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