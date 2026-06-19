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Commenti alla frase di Carl Gustav Jung

Mostratemi un uomo sano di mente e lo curerò per voi.

  • Pare che Jung abbia compreso che per sopravvivere in questo mondo le persone sane di mente dovevano essere curate e credo proprio che non si sia sbagliato nell'affermarlo.
    Oggi più che mai, quando tutto ciò che valeva fino a ieri non è più accettabile, una mente sana deve essere curata per non crollare.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: mercoledì 17 giugno alle ore 10:34

  • Esimio Dottore... si lascino stare i pochi sani che esistono e che danno tanto al mondo del loro equilibrio

    Da: Giusy
    Data: mercoledì 17 giugno alle ore 6:17

  • GRANDE!

    Da: patrizia nardi
    Data: venerdì 18 giugno 2010 alle ore 1:48

  • Beh.......non si può NON essere d'accordo !

    Da: Vanna
    Data: giovedì 17 giugno 2010 alle ore 12:54

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