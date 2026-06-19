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Commenti alla frase di Carl Gustav Jung
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Pare che Jung abbia compreso che per sopravvivere in questo mondo le persone sane di mente dovevano essere curate e credo proprio che non si sia sbagliato nell'affermarlo.
Oggi più che mai, quando tutto ciò che valeva fino a ieri non è più accettabile, una mente sana deve essere curata per non crollare.Da: Gladys BozanicData: mercoledì 17 giugno alle ore 10:34
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Esimio Dottore... si lascino stare i pochi sani che esistono e che danno tanto al mondo del loro equilibrioDa: GiusyData: mercoledì 17 giugno alle ore 6:17
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GRANDE!Da: patrizia nardiData: venerdì 18 giugno 2010 alle ore 1:48
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Beh.......non si può NON essere d'accordo !Da: VannaData: giovedì 17 giugno 2010 alle ore 12:54