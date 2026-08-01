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Citazione dal film L'allenatore nel pallone di Comm. Borlotti
Comm. Borlotti
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Oronzo Canà è un mediocre allenatore di calcio soprannominato la Iena del Tavoliere o Vate della Daunia, con esperienze in Serie B nelle società Bari, Brescia, Cavese, Foggia, Pescara, Sambenedettese e Parma. Canà spera un giorno di allenare una squadra di Serie A e s'ispira al "barone" Nils Liedholm, del quale ammira la freddezza, la flemma e le capacità tattiche. La grande occasione arriva quando il Commendatore Borlotti, presidente della Società Sportiva Longobarda, lo ingaggia per guidare la sua squadra neopromossa nella massima...Leggi di più
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