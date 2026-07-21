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Commenti alla frase di Michelangelo Antonioni

Bisogna che un film abbia una eco nella vita dello spettatore, che lo spettatore se lo porti dietro. E allora, se questa eco rimane, rimane all'interno dello spettatore, allora vuol dire che l'esperienza che lo spettatore ha vissuto vedendo il film gli è servita.

  • Avrebbe dovuto essere così: il cinema... un modo diverso di educare... ma i più hanno svenduto questo valore per gli incassi...

    Da: Giusy
    Data: martedì 14 luglio alle ore 5:29

  • Buona, semplice ma efficae...

    Da: giuseppe ilardi
    Data: giovedì 15 luglio 2010 alle ore 10:22

  • Così dovrebbero essere tutti i film...che ogni spettatore abbia un qualcosa di utile da portarsi dietro quando esca dalla sala per andare a casa...

    Da: Laura Cristina Campana (www.3works.it/laura)
    Data: mercoledì 14 luglio 2010 alle ore 19:37

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