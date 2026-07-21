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Commenti alla frase di Michelangelo Antonioni
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Avrebbe dovuto essere così: il cinema... un modo diverso di educare... ma i più hanno svenduto questo valore per gli incassi...Da: GiusyData: martedì 14 luglio alle ore 5:29
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Buona, semplice ma efficae...Da: giuseppe ilardiData: giovedì 15 luglio 2010 alle ore 10:22
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Così dovrebbero essere tutti i film...che ogni spettatore abbia un qualcosa di utile da portarsi dietro quando esca dalla sala per andare a casa...Da: Laura Cristina Campana (www.3works.it/laura)Data: mercoledì 14 luglio 2010 alle ore 19:37