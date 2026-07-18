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Citazione dal film Le ali della Libertà di Andy

La speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose, e le cose buone non muoiono mai.

Dal film

Le ali della Libertà
Andy

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Stati Uniti d'America, Maine, 1947. Andy Dufresne, vice-direttore di una banca di Portland, viene condannato a due ergastoli per l'uccisione della moglie e del suo amante campione di golf, benché egli proclami la sua innocenza.

Viene imprigionato nel carcere di Shawshank, dove le guardie e il corrotto direttore Norton impongono la loro legge fatta di violenze gratuite e omicidi impuniti, di nascosto dallo Stato.

Andy resta inizialmente in disparte rispetto agli altri detenuti, venendo aggredito dalle "sorelle", prigionieri...Leggi di più

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Eppure resta che qualcosa è accaduto, forse un niente che è tutto.

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Eugenio Montale

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