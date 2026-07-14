Commenti alla frase di Indro Montanelli
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Infatti, a mio avviso, la parte, attualmente all'opposizione continua ancora oggi, di fronte ad evidenti disastri epocali, da essa procurati, a chiedere ancora al popolo italiano "di dare fiducia"... e, a chiosa della mia riflessione, invito anche la Chiesa Cattolica, cioè, universale, a ripensare a certi Suoi comportamenti... e, soprattutto, acontinuare a custodire il Depositum Fedei... smettendo di dimenticare il Suo popolo a favore di altre religioni...Da: GiusyData: domenica 12 luglio alle ore 8:25
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Il grande Indro ha ragione, oggi siamo messi molto peggio dei suoi tempi. "In parlamento litigano su tutto e poi non cambia niente: (Gaber il sig GG).
De Gasperi lo aveva previsto. Con i Partiti al potere al posto delle Istituzioni la ns Italia avrà problemi. Il 50% non vota, Italiani sfiduciati e non motivati ad avere fede.Da: Giorgio MeneghelliData: sabato 11 luglio alle ore 19:40
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montanelli era un grande ,avercene di intellettuali come lui adesso ! comunque ormai riserverei la fede per qualcosa di piu' elevato .....speriamo di salvre almeno l'anima !....Da: maria cristina spanoData: domenica 11 luglio 2010 alle ore 15:52
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Sono d'accordissimo con il grande Montanelli... purtroppo la poltica, oggi, è solo opportunità, un "do ut tu des", scarsa responsabilità, arroganza. Per fare politica ed essere dei buoni politici bisogna avere dei principi etici imprescrutabili senza i quali è bene che si faccia un altro lavoro! Ma non tutti la pensano così... e così ci troviamo al governo tanti "parolai" e gente corrotta!!!Da: PaolaData: domenica 11 luglio 2010 alle ore 12:03
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commentare il pensiero di Indro Montaneli, è una cosa molto intricata. tra l'altro è impossibile contraddire o polemizzare con il suo dire.
OGGI CI MANCA MOLTO.
al riguardo della frase comunicata io penso che è necesssari aggiungere: I POLITICI PRIMA DI CHIEDERCI LA FIDUCIA (il voto)DOVREBBERO OBBLIGATORIAMANTE FARCI VEDERE IL PERSONALE FOGLIO PENALE loro. ciao da guido.Da: guido perazziData: domenica 11 luglio 2010 alle ore 8:20