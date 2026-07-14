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Commenti alla frase di Leon Battista Alberti

Il libro su cui fu vergata l'intera scienza libraria invocava soccorso per non essere roso dal topo. E il topo se la rise.

  • I topi sono oggi gli uomini ignoranti. Non si affidano alla Scienza e ai suoi risultati e Studi secolari. Vedi ad es. TRUMP, j MAGA, CHI CREDE NEL NULLA DELLA OMEOPATIA, Vaccini, Antibiotici, Chirurgia hanno salvato milioni di persone. Ci sono I NEGAZIONISTI del Ciima, dei vaccini, i nemici della flora e della fauna che con i loro comportamenti porteranno alla distruzione del Pianeta. Al comando molti Topi e pochi saggi..

    Da: Giorgio Giorgio
    Data: lunedì 13 luglio alle ore 11:51

  • Scienza unico forte alleato per Omo Sapiens. Topi e ignoranti sono i nemici. Ad es. I negazionisti dei vaccini, del clima. Uomini cechi e malvagi non leggono Scienza, distruggono flora e fauna per loro interessi, inquinano il Pianeta avviandolo verso la distruzione.

    Da: Giorgio Meneghelli
    Data: lunedì 13 luglio alle ore 11:40

  • .... e la vera cultura, oggi, ha fatto la stessa fine:. .. è stata
    "rosa dai topi".
    SIC !!!

    Da: Giusy
    Data: lunedì 13 luglio alle ore 5:42

  • - «Leon Battista Alberti. Un grande di amplissime vedute, che spaziano in tutta la gamma delle possibilità ed opportunità.
    - Limando il proprio ingegno e man mano adattandolo, a cominciare dalla sezione aurea, tanto per dire, alla facezia ma non troppo, quale quella, appunto, del simpatico esempio qui ricorrente» grazie ad aforismi.it, che vivamente ringrazio.
    - Tommaso Mazzoni d.p.r.o.

    Da: thi5htm (Pagina Web)
    Data: martedì 13 luglio 2010 alle ore 8:37

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