Commenti alla frase di Leon Battista Alberti
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I topi sono oggi gli uomini ignoranti. Non si affidano alla Scienza e ai suoi risultati e Studi secolari. Vedi ad es. TRUMP, j MAGA, CHI CREDE NEL NULLA DELLA OMEOPATIA, Vaccini, Antibiotici, Chirurgia hanno salvato milioni di persone. Ci sono I NEGAZIONISTI del Ciima, dei vaccini, i nemici della flora e della fauna che con i loro comportamenti porteranno alla distruzione del Pianeta. Al comando molti Topi e pochi saggi..Da: Giorgio GiorgioData: lunedì 13 luglio alle ore 11:51
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Scienza unico forte alleato per Omo Sapiens. Topi e ignoranti sono i nemici. Ad es. I negazionisti dei vaccini, del clima. Uomini cechi e malvagi non leggono Scienza, distruggono flora e fauna per loro interessi, inquinano il Pianeta avviandolo verso la distruzione.Da: Giorgio MeneghelliData: lunedì 13 luglio alle ore 11:40
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.... e la vera cultura, oggi, ha fatto la stessa fine:. .. è stata
"rosa dai topi".
SIC !!!Da: GiusyData: lunedì 13 luglio alle ore 5:42
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- «Leon Battista Alberti. Un grande di amplissime vedute, che spaziano in tutta la gamma delle possibilità ed opportunità.
- Limando il proprio ingegno e man mano adattandolo, a cominciare dalla sezione aurea, tanto per dire, alla facezia ma non troppo, quale quella, appunto, del simpatico esempio qui ricorrente» grazie ad aforismi.it, che vivamente ringrazio.
- Tommaso Mazzoni d.p.r.o.Da: thi5htm (Pagina Web)Data: martedì 13 luglio 2010 alle ore 8:37