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Citazione dal film Il secondo tragico Fantozzi di Fantozzi

Per me... La Corazzata Kotiomkin... è una cagata pazzesca! [...] 92 minuti di applausi! [...] Hai capito? Eh? Merdaccia! [Rivolto a Guidobaldo Maria Riccardelli]

Dal film

Il secondo tragico Fantozzi
Fantozzi

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Breve trama del film

Il ragionier Fantozzi, in piena notte, è ancora in ditta da solo per coprire le uscite del Duca Conte Semenzara, facendo sentire la sua voce registrata a sua moglie per telefono. Quando è ormai mattina, dopo aver rischiato la morte nell'incontro con due guardie giurate, esce e parte in auto per rientrare a casa. All'improvviso la strada si riempie di altre automobili nel senso opposto: sono i suoi stessi colleghi che vanno al lavoro. L'auto di Fantozzi viene travolta dal traffico opprimente, ed il povero ragioniere è riportato di...Leggi di più

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La bellezza non è nel viso. La bellezza è nella luce nel cuore.

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