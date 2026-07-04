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Dialogo dal film The Mexican
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The Mexican: approfondimenti
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Frasi del film The Mexican Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Gore Verbinski The Mexican su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Jerry Welbach viene incaricato dal suo capo, un potente boss della malavita, di recuperare una vecchia e preziosa pistola chiamata The Mexican.
Nonostante il parere contrario della fidanzata Samantha, Jerry parte per il Messico e si mette sulle tracce dell'arma.
Jerry trova la pistola, ma quando le cose sembrano mettersi per il meglio scopre che Samantha è stata rapita, e proprio da uno degli scagnozzi del suo capo.Leggi di più
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