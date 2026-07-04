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Dialogo dal film The Mexican

Samantha Barzel: Se due persone si amano davvero, ma purtroppo non riescono a stare insieme, quand'è che arrivano al punto di dire basta è finita?

Jerry Welbach: Mai.

Dal film

The Mexican

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The Mexican: approfondimenti

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Frasi del film The Mexican Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Gore Verbinski The Mexican su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Jerry Welbach viene incaricato dal suo capo, un potente boss della malavita, di recuperare una vecchia e preziosa pistola chiamata The Mexican.

Nonostante il parere contrario della fidanzata Samantha, Jerry parte per il Messico e si mette sulle tracce dell'arma.

Jerry trova la pistola, ma quando le cose sembrano mettersi per il meglio scopre che Samantha è stata rapita, e proprio da uno degli scagnozzi del suo capo.Leggi di più

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Umberto Eco

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Ti amo terribilmente, | se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, | ogni deserto ne sarebbe pieno… | Potrei dimenticarmi di respirare ma non di pensare a te. | Il grande amore non si può vedere né toccare, si può sentire solo con il cuore. | L'amore non dà...

Ti amo terribilmente, se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno… Potrei dimenticarmi di respirare ma non di pensare a te. Il grande amore non si può vedere né toccare, si può sentire solo con il cuore. L'amore non dà nulla se non sé stesso, non coglie nulla se non da sé stesso. L'amore non possiede né è posseduto: l'amore basta all'amore.

Kahlil Gibran

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