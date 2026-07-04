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The Mexican: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film The Mexican:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Jerry Welbach viene incaricato dal suo capo, un potente boss della malavita, di recuperare una vecchia e preziosa pistola chiamata The Mexican.



Nonostante il parere contrario della fidanzata Samantha, Jerry parte per il Messico e si mette sulle tracce dell'arma.



Jerry trova la pistola, ma quando le cose sembrano mettersi per il meglio scopre che Samantha è stata rapita, e proprio da uno degli scagnozzi del suo capo.Leggi di più

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